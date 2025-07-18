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        Nazillispor'da yeni logoyu taraftar seçti

        3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Nazillispor'u iş insanı Ümit Ambar'ın devralmasının ardından kulübün logosu sosyal medyada anket yapılarak taraftarların seçimine bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:10
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        Nazillispor'da yeni logoyu taraftar seçti
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Nazillispor'u iş insanı Ümit Ambar'ın devralmasının ardından kulübün logosu sosyal medyada anket yapılarak taraftarların seçimine bırakıldı.

        Siyah-beyazlıların yeni logosu 12'nci adam tarafından belirlendi. Ankette 2 farklı logo yarışırken, taraftarların büyük bölümü kendilerine sunulan tasarımlardan birini beğenerek anketi tamamladı. Siyah-beyaz çizgilerin bulunduğu tasarımda kulübün ikinci kez yeniden kurulduğu tarih olan 1984, NS ve Nazillispor şekilleri yer aldı. Yönetimin logonun onaylanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacağı bildirildi. Böylece Nazillispor'un logosu kulüp tarihinde 7'nci kez revize edilmiş oldu.

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        Galeri

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