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        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:42
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        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Ş.E.S. (29) idaresindeki 09 AS 668 plakalı otomobil, Turanlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaca'ya (84) çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü Ş.E.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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