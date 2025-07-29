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        Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:32
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        Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Dün Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Uluışık (17), Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kazada yaralanan motosikletteki S.G'nin ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

        Bilal Uluışık idaresindeki plakasız motosiklet, dün Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.G. ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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