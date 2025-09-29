Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Şarkıcı Simge Sağın, Germencik'te konser verdi

        Şarkıcı Simge Sağın Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir festivali kapsamında sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:31
        Şarkıcı Simge Sağın, Germencik'te konser verdi
        Şarkıcı Simge Sağın Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir festivali kapsamında sahneye çıktı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Sağın sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sağın, zaman zaman sahneden inerek hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konserin sonunda Simge Sağın'a yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ve plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

