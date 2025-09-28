Aydın'da bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, restoranda yemek yediği sırada bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Kardeşköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eşiyle restoranda yemek yiyen İ.N.K. (24), aniden bacağında acı hissetti.
Bacağından kan geldiğini fark eden kadın, eşi tarafından Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Yapılan incelemede kadının bacağına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.
Kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
