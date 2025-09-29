Aydın'da 1 Haziran'dan beri yaşanan kuraklığın ardından ilk yağmur taneleri toprakla buluştu
Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu.
Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu.
Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kente son yağmur 1 Haziran'da düştü.
Kurak geçen yaz mevsiminde kent adeta yağmura hasret kaldı.
Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da kartonla yağmurdan korundu.
Yolun kayganlaşması nedeniyle Efeler ve İncirliova ilçelerinde hasarlı kazalar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.