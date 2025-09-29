Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın'da 1 Haziran'dan beri yaşanan kuraklığın ardından ilk yağmur taneleri toprakla buluştu

        Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:07
        Aydın'da 1 Haziran'dan beri yaşanan kuraklığın ardından ilk yağmur taneleri toprakla buluştu
        Aydın'da kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilk yağmur damlaları toprakla buluştu.

        Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kente son yağmur 1 Haziran'da düştü.

        Kurak geçen yaz mevsiminde kent adeta yağmura hasret kaldı.

        Sağanağa hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise poşet ya da kartonla yağmurdan korundu.

        Yolun kayganlaşması nedeniyle Efeler ve İncirliova ilçelerinde hasarlı kazalar meydana geldi.

