        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) 2025-2026 Akademik Yılı "İlk Ders: Filistin" sunumu ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:59
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) 2025-2026 Akademik Yılı "İlk Ders: Filistin" sunumu ile başladı.

        Üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'ndaki törende konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Filistin'de insanlık suçu işlendiğini söyledi.

        İsrail'in saldırılarının uzun süredir devam eden işgal ve kuşatma politikalarının en kanlı tezahürlerinden biri olduğunu belirten Kent, "Siviller, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, yaşam hakkından bilinçli olarak mahrum bırakılmaktadır. Hastaneler, okullar, ibadethaneler hedef alınmakta, suya, gıdaya ve ilaca erişim dahi engellenmektedir. Bu durum yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurunu yaralamaktadır. Çünkü orada yaşamını yitiren her çocuk, yalnızca Filistin'in değil, tüm insanlığın evladıdır." dedi.

        Filistin'deki katliamların derhal durması gerektiğine dikkati çeken Kent, şöyle devam etti:

        "Filistin davası, yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın evrensel adalet arayışının sembolüdür. Bizim görevimiz, öğrencilerimize, gençlerimize ve gelecek nesillere adaletin, merhametin ve insanlık onurunun değerini öğretmektir. Son olarak, buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz, Filistin halkının yanındayız. Onların haklı, şerefli ve meşru mücadelesini destekliyor, barış içinde, özgür ve bağımsız bir Filistin'in varlığı için dualarımızı ve çabalarımızı sürdürüyoruz."

        ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Ekşi de "Filistin" konulu sunum yaptı.

        İsrail'in soykırım yaptığını yineleyen Ekşi, "Bu tür katliam ve vahşetleri eğer devlet durduramıyorsa yumuşak güç olarak kamuoyu gücü, toplumsal hareketlerin, gösterilerin gücü olduğu yani bireylerin gücü olduğu bir dönem söz konusu. Evet sonuç vermesi biraz zaman alıyor ama tarihe da baktığımız zaman yumuşak güç zaman zaman sert güce galebe çalabiliyor." diye konuştu.

        Programın sonunda üniversitedeki Filistinli öğrenciler sahneye davet edilerek toplu fotoğraf çektirildi.

        Bazı öğrenciler, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Filistin'de olanlara susmayın" yazılı dövizler ile Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

