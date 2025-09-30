Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filistin" oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) 2025-2026 Akademik Yılı "İlk Ders: Filistin" sunumu ile başladı.

Üniversitenin Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'ndaki törende konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Filistin'de insanlık suçu işlendiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının uzun süredir devam eden işgal ve kuşatma politikalarının en kanlı tezahürlerinden biri olduğunu belirten Kent, "Siviller, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, yaşam hakkından bilinçli olarak mahrum bırakılmaktadır. Hastaneler, okullar, ibadethaneler hedef alınmakta, suya, gıdaya ve ilaca erişim dahi engellenmektedir. Bu durum yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurunu yaralamaktadır. Çünkü orada yaşamını yitiren her çocuk, yalnızca Filistin'in değil, tüm insanlığın evladıdır." dedi.

Filistin'deki katliamların derhal durması gerektiğine dikkati çeken Kent, şöyle devam etti:

"Filistin davası, yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın evrensel adalet arayışının sembolüdür. Bizim görevimiz, öğrencilerimize, gençlerimize ve gelecek nesillere adaletin, merhametin ve insanlık onurunun değerini öğretmektir. Son olarak, buradan bir kez daha açıkça ifade ediyoruz, Filistin halkının yanındayız. Onların haklı, şerefli ve meşru mücadelesini destekliyor, barış içinde, özgür ve bağımsız bir Filistin'in varlığı için dualarımızı ve çabalarımızı sürdürüyoruz."