        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Büyük Menderes Havzası'nın geleceği çalıştayda masaya yatırıldı

        Aydın'ın Didim ilçesinde Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:12
        Aydın'da Büyük Menderes Havzası'nın geleceği çalıştayda masaya yatırıldı
        Aydın'ın Didim ilçesinde Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı başladı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Didim Ticaret Odası ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle Ankara Üniversitesi Didim Örsem Tesisi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, havzanın ülke için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Havzadaki su kaynaklarının korunması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve tarımsal üretimin güvenilirliği ile verimliliğin artırılması gibi kritik konuların ele alınacağını ifade eden Canbolat, çalıştayın somut, uygulanabilir ve kalıcı çözümler aracılığıyla ülkenin genel kalkınmasına katkı sunacağını kaydetti.

        Canbolat, herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü, tarımsal faaliyetlerin verimli ve planlı yürütülmesinin su yönetimi açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Suyun bu denli kritik hale geldiği bir dönemde, mevcut kaynakların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi daha da önem kazanmıştır. Yer altı sularının izlenememesi ve atık suların arıtılmadan doğaya bırakılması, sadece çevreyi değil, balıkçılık, tarım ve sanayi sektörlerini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle su yönetiminde sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Bilimsel verilere dayalı politikalar geliştirmeli ve altyapı yatırımlarını da artırmalıyız. Ayrıca, bireysel ölçekte de su kullanma alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz, israfı önlememiz ve suyun gerçek değerini kavramamız gerekmektedir." diye konuştu.

        Küresel iklim değişikliğine değinen Canbolat, şöyle devam etti:

        "İklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurularak Aydın başta olmak üzere Büyük Menderes Havzası genelinde açık kanal sistemlerinden kapalı basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, suyun daha verimli kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sistemler, suyun buharlaşma ve sızma kaybını en aza indirerek hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamakta hem de su israfını önlemektedir. Aynı zamanda bu sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte sulama verimliliği artmakta ve çiftçimizin emeği daha bereketli hale gelmektedir."

        ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş da birer konuşma yaptı.

        Programa, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

        Konuşmaların ardından alanında uzmanların katılımıyla çalıştayın ilk günkü oturumları başladı.

        Çalıştay yarın sona erecek.

