Kuşadası'nda uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkmen Mahallesi’nde Tolga Üresin’in üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.