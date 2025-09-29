Habertürk
        Nazillispor'da fatura hocaya kesildi

        Nazillispor'da fatura hocaya kesildi

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 1 puanla dibe demir atan Nazillispor'da fatura teknik direktör Görkem Öncü'ye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:08 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:10
        
        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 1 puanla dibe demir atan Nazillispor'da fatura teknik direktör Görkem Öncü'ye çıktı. Stadı maçlara kapalı olduğu için dün Bornova 1877'yi Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Nazilli, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılınca teknik direktör Öncü'yü gönderdi. Faturayı genç teknik adama kesen Nazillispor, Görkem Öncü'yle yollarını ayırdı. Profesyonel transfer yasağı bulunan Nazillispor sezon öncesi 36 oyuncuyu amatör sözleşmeyle kadrosuna katıp rekor kırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

