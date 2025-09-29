Nazillispor'da fatura hocaya kesildi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 1 puanla dibe demir atan Nazillispor'da fatura teknik direktör Görkem Öncü'ye çıktı. Stadı maçlara kapalı olduğu için dün Bornova 1877'yi Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayan Nazilli, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılınca teknik direktör Öncü'yü gönderdi. Faturayı genç teknik adama kesen Nazillispor, Görkem Öncü'yle yollarını ayırdı. Profesyonel transfer yasağı bulunan Nazillispor sezon öncesi 36 oyuncuyu amatör sözleşmeyle kadrosuna katıp rekor kırmıştı.

