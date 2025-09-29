Kuşadası'nda 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen Ayça A. (30), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3’üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ayça Ala’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.
