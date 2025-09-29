Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'nda 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen Ayça A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:05
        Kuşadası'nda 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen Ayça A. (30), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3’üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ayça Ala’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

