Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 1,2 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

        AYDIN'ın Didim ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak tütün ile makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 1,2 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Didim ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak tütün ile makaron ele geçirildi.

        Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak tütün bulunduğu belirlenen bir iş yeri, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki aramalarda; kaçak olduğu belirlenen 73 kilogram kıyılmış tütün, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Aydın'da Büyük Menderes Havzası'nın geleceği çalıştayda masaya yatırıldı
        Aydın'da Büyük Menderes Havzası'nın geleceği çalıştayda masaya yatırıldı
        Nazillispor'da fatura hocaya kesildi
        Nazillispor'da fatura hocaya kesildi
        Şarkıcı Simge Sağın, Germencik'te konser verdi
        Şarkıcı Simge Sağın, Germencik'te konser verdi
        Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Aydın'da bacağına yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı