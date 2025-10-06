Habertürk
Habertürk
        Aydın Haberleri

        THY'nin yeni pilotları mezun oldu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:44
        THY'nin yeni pilotları mezun oldu
        Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen THY Pilot Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan Göktaş, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotların heyecanını paylaştıklarını belirtti.

        Havacılığın Türkiye için her daim özel ve stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Göktaş, "Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde, emin ellerdedir. Bayrağımızı 120'den fazla ülkede dalgalandıran milli gururumuz THY, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma başarısına, sizler gibi özverili pilotlarla ulaştı. THY, aynı zamanda dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımızdır. Son 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın pilot sayısını 50 kat artırdı. Bu yolculuk, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladı." diye konuştu.

        Bakan Göktaş, dünya genelinde çoğu hava yolunda kadın pilot oranının yüzde 5 olduğunu, bu oranın Türkiye'de yüzde 9'lara ulaştığını anlatarak, eğitimlerle kadın pilot oranının hızla artacağına inandığını dile getirdi.

        Burada uçuş akademisinin kadınlara fırsat eşitliği sunan vizyoner yaklaşımının büyük rol oynadığını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar verdiği 1950 mezundan 180'inin, şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73'ünün kadın olması bu vizyonun en güçlü göstergesidir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, kadınların hayatın her alanında aktif rol almaları ülkemizde yeniliğin, üretkenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın da anahtarıdır. Bugün havacılıkta gökyüzünü paylaşan kadınlar, bilimde, mühendislikte, diplomaside ve liderlik sahnesinde yolumuzu aydınlatacak öncülerdir. Bakanlık olarak biz de, kadınların potansiyelini güçlendiren her adımı kararlılıkla destekliyoruz. Kadın-erkek fırsat eşitliğini her alanda kalıcı kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        - "Aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz"

        Bakan Göktaş millet olarak aile kavramının her zaman en güçlü dayanak, en güvenli liman olarak görüldüğünü vurgulayarak, aile değeriyle yetişen gençlerin sadece mesleklerinde değil hayatın her alanında

        daha güçlü, daha kararlı ve daha başarılı olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin geleceğinin gençlerin kararlı duruşu ve başarılarında saklı olduğunun altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Aile Yılı ile birlikte, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı'nın ailelerini daha güçlü kılacak bir seferberlik başlattık. Amacımız, ailelerimizi çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak, kadim değerlerimizi yüceltmek

        ve aile kavramının önemi hususunda toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmak. Aileyi merkeze alan tüm bu çalışmalarımız ve politikalarla aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz. 2025 Aile Yılı bizim için bir başlangıçtır. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikalarımızı uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

        Göktaş, THY Uçuş Akademisi'nin eğitmenlerini ve yöneticilerini de tebrik etti.

        - ⁠THY 100. yılında uçak sayısını 813'e çıkarmayı hedefliyor

        THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da mezuniyet töreniyle THY'nin köklü mirasına yeni sayfalar eklendiğini ifade etti.

        THY'nin 1933'te 5 uçakla yolculuğa çıktığını anlatan Bolat, bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak filoya 500'üncü uçağı katmaya hazırlandıklarını anlattı.

        Bolat, THY markasının havacılık sektöründe ortalamanın üzerinde büyüdüğünü, akademinin başarı oranının yüzde 95 olduğunu kaydederek, "Yüzüncü yılımızı kutlayacağımız 2033 yılında filomuzu 813'e, akademimizin mezun kapasitesini de 600'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an 78 olan ve yıl sonunda 90'a ulaşacak olan uçuş öğretmenlerimizin ve eğitmenlerimizin sayısını ise 2033 yılında 130'a çıkaracağız." diye konuştu.

        Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Genel Müdürü Fatih Ünalan ise kadınların havacılıkta daha güçlü biçimde var olmasının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından 51 mezun kep attı.

        Ardından Bakan Göktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu eğitim uçağına binerek bir süre havada tur attı.

