Türk Hava Yolları, Priene Antik Kenti'nin tanıtımına destek olacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Aydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti'nin tanıtımı için özel bir fon ayıracaklarını söyledi.

Priene Antik Kenti'ni ziyaret eden Bolat'a, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar eşlik etti.

Gazetecilere açıklama yapan Bolat, Priene'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatarak, "Biz ne kadar antik kentlerimizi dünyaya tanıtırsak iyi olur. Priene Antik Kenti'mize geldik, bundan sonra dünyanın her yerinden YouTuberlar, gazeteciler getireceğiz. Burayı dünyaya daha fazla tanıtacağız. Deniz, kum, güneşe gelen insanların buralara gelmesini sağlamamız lazım ki bütün dünya tanısın." ifadelerini kullandı.

Bolat, öğrencilere ören yerleri hakkında ödevler verilmesi gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz de THY olarak bundan sonra buranın tanıtımı için özel bir fon ayıracağız. Buraya 5 yıl boyunca belli yatırımlar yaparak daha fazla turist gelmesini sağlayacağız. Anadolu, medeniyetlerin beşiği, çok farklı kültürler burada huzur ve barış içinde yaşamışlar."