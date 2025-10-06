Söke'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu
Aydın'ın Söke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlardan 2'si telef oldu, 2'si yaralandı.
Aydın'ın Söke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlardan 2'si telef oldu, 2'si yaralandı.
Yenikent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan K.I'nın bahçesine gece saatlerinde giren sahipsiz köpekler, hayvanlara saldırdı.
Saldırıda 2 koyun telef oldu, 2 koyun da yaralandı.
Zabıta ve veteriner ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.