Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu

        Aydın'ın Söke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlardan 2'si telef oldu, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Söke Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlardan 2'si telef oldu, 2'si yaralandı.

        Yenikent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan K.I'nın bahçesine gece saatlerinde giren sahipsiz köpekler, hayvanlara saldırdı.

        Saldırıda 2 koyun telef oldu, 2 koyun da yaralandı.

        Zabıta ve veteriner ekipleri bölgede çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: THY, 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın p...
        Bakan Göktaş: THY, 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın p...
        THY'nin yeni pilotları mezun oldu
        THY'nin yeni pilotları mezun oldu
        Aydın'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        Aydın'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı (2)
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı (2)
        Söke 1970 Spor – Nazillispor: 1-1
        Söke 1970 Spor – Nazillispor: 1-1
        Aydın'da emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı
        Aydın'da emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı