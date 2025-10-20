Aydın'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kestane hasadından dönen N.A'nın kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonet, Çobanlar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki G.A. ve H.Ö. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları kendi imkanlarıyla kurtarıp bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
