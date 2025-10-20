Habertürk
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.10.2025 - 21:47 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:47
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kestane hasadından dönen N.A'nın kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonet, Çobanlar Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile araçtaki G.A. ve H.Ö. yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları kendi imkanlarıyla kurtarıp bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

