Aydınlı öğrencilerden Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret
Aydınlı lise öğrencileri, Gençlik Merkezi desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti.
Aydınlı lise öğrencileri, Gençlik Merkezi desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Aydın Gençlik Merkezi iş birliğiyle "Şuhedaya Saygı Projesi" kapsamında Tellidede, Kemer ve Gözpınar şehitliklerini ziyaret etti.
Öğrenciler, rehberler eşliğinde tarihi alanları gezerek Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele ve kahramanlık hikayeleri hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.