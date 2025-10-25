Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydınlı öğrencilerden Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret

        Aydınlı lise öğrencileri, Gençlik Merkezi desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:59
        Aydınlı öğrencilerden Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret
        Aydınlı lise öğrencileri, Gençlik Merkezi desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti.

        Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Aydın Gençlik Merkezi iş birliğiyle "Şuhedaya Saygı Projesi" kapsamında Tellidede, Kemer ve Gözpınar şehitliklerini ziyaret etti.

        Öğrenciler, rehberler eşliğinde tarihi alanları gezerek Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadele ve kahramanlık hikayeleri hakkında bilgi aldı.

