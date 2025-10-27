Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adreste yapılan aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 154 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.