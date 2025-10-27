Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 154 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
