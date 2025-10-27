Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Festivali gerçekleştirildi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Festivali gerçekleştirildi.
Bu yıl dördüncüsü Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte Aydın Gençlik Merkezinde görevli gönüllü gençlik liderleri, çocuklarla oyunlar oynadı, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.
Meydana kurulan tırmanma kulesi, çekme basket, şut becerisi ve şişme bungerun oyunları da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.