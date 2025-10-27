Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:21 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Festivali gerçekleştirildi.

        Bu yıl dördüncüsü Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte Aydın Gençlik Merkezinde görevli gönüllü gençlik liderleri, çocuklarla oyunlar oynadı, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

        Meydana kurulan tırmanma kulesi, çekme basket, şut becerisi ve şişme bungerun oyunları da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta

        Benzer Haberler

        Gazeteciler, kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu
        Gazeteciler, kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu
        Aydın'da 60 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise ba...
        Aydın'da 60 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise ba...
        Nazillispor paraşütsüz düşüşte
        Nazillispor paraşütsüz düşüşte
        Aydın'da trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci darbedildi
        Aydın'da trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci darbedildi
        Nazillispor - Belediye Kütahyaspor: 0-4
        Nazillispor - Belediye Kütahyaspor: 0-4
        Kuşadası Tenis Kulübü'nde Cumhuriyet Kupası heyecanı başladı
        Kuşadası Tenis Kulübü'nde Cumhuriyet Kupası heyecanı başladı