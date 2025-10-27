Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Festivali gerçekleştirildi.

Bu yıl dördüncüsü Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte Aydın Gençlik Merkezinde görevli gönüllü gençlik liderleri, çocuklarla oyunlar oynadı, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Meydana kurulan tırmanma kulesi, çekme basket, şut becerisi ve şişme bungerun oyunları da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.