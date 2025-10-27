Habertürk
Habertürk
        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi

        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:36
        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi
        Kuyucak Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen yarışmalara 6 ortaokul, 2 liseden toplam 132 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla hem rekabet hem de sportmenlik ruhu içinde mücadele etti.

        Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler kategorileri ile takım sıralamalarında dereceye girenlere madalya ve başarı belgeleri verildi.

        Kuyucak Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bacaksız, yarışmaya katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, Cumhuriyet coşkusunun sporla taçlandığını belirtti.

