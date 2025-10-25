Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci darbedildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasını haberleştirmek isterken darbedilen 4 gazeteci şikayetçi oldu.

        Giriş: 25.10.2025 - 18:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:25
        Aydın'da trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci darbedildi
        Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasını haberleştirmek isterken darbedilen 4 gazeteci şikayetçi oldu.

        F.A'nın kullandığı 09 KU 725 plakalı otomobil, Kalfaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan F.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bu esnada kazayı görüntülemek isteyen gazetecileri, kazazedelerin yakınları engellemek istedi.

        Yaşanan tartışma sonrası gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat darbedildi.

        Fırat, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer gazeteciler ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

        Darp raporu alan gazeteciler, Efeler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve bazı ilçe belediye başkanları, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

