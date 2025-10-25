Aydın'da trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci darbedildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve bazı ilçe belediye başkanları, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Fırat, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer gazeteciler ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.