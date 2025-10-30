Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da park halindeki minibüs yandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 23:29 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:29
        Aydın'da park halindeki minibüs yandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yeşil Mahalle'deki bir sitenin bahçesinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, bir evin balkonu da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

