Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 01.11.2025 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karaçay Mahallesi 257 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ekipler tarafından çatıya çıkarıldı.

        Dumanın dağılmasının ardından apartman sakinleri kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Ercan: Tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var
        AK Parti'li Ercan: Tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var
        Söke 1970 SK - Denizli İdmanyurdu: 2-3
        Söke 1970 SK - Denizli İdmanyurdu: 2-3
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:
        Aydın'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinde mezuniyet heyecanı
        Aydın'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesinde mezuniyet heyecanı
        Aydın'da mahalleliden dev çınar ağacı için tescil isteği
        Aydın'da mahalleliden dev çınar ağacı için tescil isteği
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı