Aydın'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ekipler tarafından çatıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaçay Mahallesi 257 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.