Aydın'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaçay Mahallesi 257 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bazı vatandaşlar ekipler tarafından çatıya çıkarıldı.
Dumanın dağılmasının ardından apartman sakinleri kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.