Söke'de yükümlüler fidan dikti
Aydın'ın Söke ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yükümlüler fidan dikti.
Ağaçlı mevkisinde düzenlenen programda konuşan Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların korunmasının önemine değindi.
Ağaçlandırma çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Şahin, çalışmalarının gönüllü katılımlara da açık olacağını ifade etti.
Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan'ın da katıldığı programda 600 fidan toprakla buluşturuldu.
