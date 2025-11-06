Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de yükümlüler fidan dikti

        Aydın'ın Söke ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yükümlüler fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:36
        Söke'de yükümlüler fidan dikti
        Aydın'ın Söke ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yükümlüler fidan dikti.

        Ağaçlı mevkisinde düzenlenen programda konuşan Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların korunmasının önemine değindi.

        Ağaçlandırma çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Şahin, çalışmalarının gönüllü katılımlara da açık olacağını ifade etti.

        Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan'ın da katıldığı programda 600 fidan toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

