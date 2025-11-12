Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
F.K. (41) yönetimindeki 09 AKY 513 plakalı otomobil, Karacaören-Çeşmeköy Mahallesi yolunda şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla farklı hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.