Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        F.K. (41) yönetimindeki 09 AKY 513 plakalı otomobil, Karacaören-Çeşmeköy Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 4 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla farklı hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplant...
        Başkan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplant...
        Söke'de şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi
        Söke'de şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi
        Söke Belediyesi'nin sıfır atık projesi tescillendi
        Söke Belediyesi'nin sıfır atık projesi tescillendi
        Bozdoğan'da GES Projesi için halk toplantısı yapıldı
        Bozdoğan'da GES Projesi için halk toplantısı yapıldı
        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yı...
        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yı...
        Nazilli Belediyesi'nden kaçak moloz dökümüne karşı kararlı adım
        Nazilli Belediyesi'nden kaçak moloz dökümüne karşı kararlı adım