Aydın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam eden programda, göreve yeni başlayan öğretmenler meslek yemini etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, emekliye ayrılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi", il genelinde yapılan şiir, resim, kompozisyon, mektup ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini verdi.

Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri de "öğretmen" temalı şiiri okudu.

Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

- Nazilli

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.