Aydın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam eden programda, göreve yeni başlayan öğretmenler meslek yemini etti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, emekliye ayrılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi", il genelinde yapılan şiir, resim, kompozisyon, mektup ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini verdi.
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencileri de "öğretmen" temalı şiiri okudu.
Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
- Nazilli
Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda devam eden programda konuşan Şimşek, öğretmenliğin sevgi temelinde şekillenen en değerli mesleklerden biri olduğunu söyledi.
Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi koordinesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca emekli öğretmenlere de plaket verildi.
Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.