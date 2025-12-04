Nazilli'den Gazze için "hayır çarşısı" açıldı

Aydın'da Nazilli Müftülüğünün düzenlediği hayır çarşısından elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediye Meydanı'nda açılışı yapılan çarşıda, din görevlileri ve hayırseverlerin hazırladığı gözleme, börek, pasta, sarma gibi ev yapımı yiyecekler ile zeytin, zeytinyağı ve portakal gibi yöresel ürünler satışa sunuldu.

Nazilli Müftüsü Hakan Türe, dayanışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, buradan elde edilen gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderileceği ifade etti.