Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'den Gazze için "hayır çarşısı" açıldı

        Aydın'da Nazilli Müftülüğünün düzenlediği hayır çarşısından elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'den Gazze için "hayır çarşısı" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da Nazilli Müftülüğünün düzenlediği hayır çarşısından elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Belediye Meydanı'nda açılışı yapılan çarşıda, din görevlileri ve hayırseverlerin hazırladığı gözleme, börek, pasta, sarma gibi ev yapımı yiyecekler ile zeytin, zeytinyağı ve portakal gibi yöresel ürünler satışa sunuldu.

        Nazilli Müftüsü Hakan Türe, dayanışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, buradan elde edilen gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderileceği ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Söke Belediye Başkanı Arıkan, MHP İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi
        Söke Belediye Başkanı Arıkan, MHP İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi
        ADÜ Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü 26 yıldır hizmet sunuyor
        ADÜ Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü 26 yıldır hizmet sunuyor
        Söke 1970 SK, Söke ile bütünleşmeye çocuklarla başlayacak
        Söke 1970 SK, Söke ile bütünleşmeye çocuklarla başlayacak
        Aydın Valiliği'nden fırtına uyarısı
        Aydın Valiliği'nden fırtına uyarısı
        Gençler, 'Dünya Mirası' Afrodisias'ı gezdi
        Gençler, 'Dünya Mirası' Afrodisias'ı gezdi
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı