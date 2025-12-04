Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bariyerleri aşarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:15
        Aydın'ın Söke ilçesinde bariyerleri aşarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D.Ö. idaresindeki 37 SK 696 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolu Fevzipaşa Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak yol kenarındaki eve çarpıp devrilen araçtaki sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

