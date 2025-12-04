Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bariyerleri aşarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D.Ö. idaresindeki 37 SK 696 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolu Fevzipaşa Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak yol kenarındaki eve çarpıp devrilen araçtaki sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.
