        Aydın Haberleri

        Aydın'da fidan dağıtımı yapıldı

        Aydın'da üreticilere 74 bin 90 fidan dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:55
        Aydın'da fidan dağıtımı yapıldı
        Aydın'da üreticilere 74 bin 90 fidan dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasındaki protokolle yürütülen Aydın İli Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi kapsamında fidan dağıtım töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Yakup Canbolat, "Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tüm fidanların üreticilerimize bol kazanç, ilimize bereket, geleceğimize umut getirmesini diliyoruz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz de 2024 yılında valilik destekleriyle başlatılan projeler kapsamında toplam 35 bin 827 kestane, böğürtlen, ilek, sakız fidanı ve Antep fıstığı melengiç çöğürü ile 12 bin 500 Akdeniz meyve sineği tuzağının üreticilere ulaştırıldığını kaydetti.

        Temiz, bu yıl ise 14 ilçedeki üreticiye, 32 bin 200 kestane, 10 bin 430 memecik zeytin ve 31 bin 460 sarılop incir fidanı dağıtıldığını söyledi.

        Programda kestane konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

