Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından toplamda 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.
R.K, adrese gerçekleştirilen baskında yakalandı.
Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.