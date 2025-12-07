Aydın'da firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" suçlarından toplamda 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

