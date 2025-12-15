Milli atlet Koray Uygun, antrenör babasıyla dünya şampiyonasına hazırlıyor

FERDİ UZUN - Aydın'da antrenörü olan babasının izinden giden milli atlet Koray Uygun, dünya şampiyonasına katılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Koray, babası Burak Uygun'un milli atlet olması, annesinin de hentbolla ilgilenmesinden dolayı sporla erken yaşta tanıştı.

Babasının branşında ilerlemeye karar veren Uygun, henüz 13 yaşındayken engelli atlamada Türkiye Şampiyonu oldu.

Katıldığı birçok ulusal müsabakada dereceler elde eden genç sporcu, bu yıl katıldığı Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli yarışında Balkan Şampiyonu oldu.

Uygun'un antrenörlüğünü ise aynı zamanda İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan babası üstleniyor.

Milli sporcu, 2026 yılında yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak için Kardeşköy Atletizm Sahası'nda babasının koordinesinde hazırlık yapıyor.

Oğluna sıkı bir çalışma programı uygulayan Burak Uygun, evde baba, sahada ise antrenörlük görevini büyük bir titizlikle yürütüyor.

Spor yaparken kendisini tamamlanmış hissettiğini aktaran Uygun, "Çünkü artık spor benim bir parçam oldu. Sporsuz kendimi eksik hissediyorum. Doğduğumdan beri bu işin içindeyim ve her zaman daha iyi olmak istiyorum. Hedefim 2026 Ağustos'unda dünya şampiyonu olup 2028 yılında da olimpiyatlara gitmek." dedi.

"Aslında ben spora başlamadım, sporun içinde büyüdüm. Çünkü küçüklüğümden beri babamın yanındaydım. Babam aynı zamanda antrenör. Hep onunla beraber sahalardaydım. Sporun içinde doğdum. Tabii ki sadece doğmak, yetenekli olmak yetmiyor. Bunun üstüne çok fazla çalışmak, efor sarf etmek ve kendine inanmak gerekiyor. Aynı zamanda sana inanan insanların da olması gerekiyor. Bu sayede şampiyon oldum. Yoksa kesinlikle sadece yetenekle başarılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum."

- "Sevincim de üzüntüm de ikiye katlanıyor"

Baba Burak Uygun ise, 30'dan fazla milli sporcu yetiştirdiğini, buna rağmen kendisini ilk kez bu kadar heyecanlı hissettiğini belirtti.

Oğluyla çalışmanın farklı bir deneyim olduğunu vurgulayan Uygun, "Sporcumun oğlum olması bende farklı duygular meydana getiriyor. Üzüntüm de ikiye katlanıyor, sevincim de. Bir şey başardık mı antrenör olarak ayrı seviniyorum, bir de baba olarak ayrı bir seviniyorum." diye konuştu.