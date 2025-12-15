Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de 1,5 ton portakal çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden kasalanmış halde bulunan yaklaşık 1,5 ton portakalın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:06
        Nazilli'de 1,5 ton portakal çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden kasalanmış halde bulunan yaklaşık 1,5 ton portakalın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Pirlibey Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.A. (46) bahçesinden toplanarak kasalanan portakalın çalındığı ihbarıyla jandarmaya başvurdu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Bahçe çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bölgede çalışan işçilerin de ifadesine başvurdu.

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.S. (45) ve H.K. (46) yakaladı. Şüphelilere ait depoda ele geçirilen portakallar, sahibine teslim edildi.

        Haklarında adli işlem başlatılan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

