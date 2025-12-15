Nazilli'de 1,5 ton portakal çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.S. (45) ve H.K. (46) yakaladı. Şüphelilere ait depoda ele geçirilen portakallar, sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden kasalanmış halde bulunan yaklaşık 1,5 ton portakalın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

