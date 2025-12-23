Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1748 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, iki kruvaziyerle 1748 turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1748 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, iki kruvaziyerle 1748 turisti ağırladı.

        Ege Port Limanı'na Norveç bayraklı "Viking Vela" ve "Viking Star" isimli kruvaziyerler yanaştı.

        Çoğunluğu ABD vatandaşı olan 1748 turist gemilerden indi.

        Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, kruvaziyer turizminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

        Ege Port Limanı’nda 2025 yılında gemi ve yolcu sayısında rekor seviyeye ulaşıldığını belirten Güngör, "Bakanlığımızın da açıkladığı üzere, 11 ayda 611 gemiyle Türkiye’nin en yoğun kruvaziyer limanı olduk. 910 bin transit ve 78 bin indi-bindi yolcuyla toplam yolcu sayısı yaklaşık 990 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar kruvaziyer seferleri devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler

        Benzer Haberler

        Aydın'da gençler helal beslenme konusunda bilgilendirildi
        Aydın'da gençler helal beslenme konusunda bilgilendirildi
        Eşinin boğazını keserek öldüren koca, yeniden serbest bırakıldı
        Eşinin boğazını keserek öldüren koca, yeniden serbest bırakıldı
        Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastanenin ilk yatan hastaları ile bir araya...
        Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastanenin ilk yatan hastaları ile bir araya...
        İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        İl Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Şehit yakınları ve gazilerin el emeği ürünleri sergilendi
        Şehit yakınları ve gazilerin el emeği ürünleri sergilendi
        Germencik'te bir yılda 310 çift mutluluğa 'evet' dedi
        Germencik'te bir yılda 310 çift mutluluğa 'evet' dedi