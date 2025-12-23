Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:39
        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 16 BMH 560 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde seyrederken Y.S. idaresindeki 35 ZV 0403 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

