Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da otomobildeki uyuşturucu 4 ayrı gizli bölmede bulundu

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 22:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da otomobildeki uyuşturucu 4 ayrı gizli bölmede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada, direksiyon korna bölümü, araç içi aydınlatma paneli, vites konsolu ve küllük haznesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Sürücü G.V. (38) ile otomobildeki A.Ö. (41) ve A.M. (43) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Aydın'da cezaevinde tahliyeler başladı
        Aydın'da cezaevinde tahliyeler başladı
        Aydın Açık Cezaevi'nde tahliye heyecanı: Yaklaşık 300 hükümlü serbest kalıy...
        Aydın Açık Cezaevi'nde tahliye heyecanı: Yaklaşık 300 hükümlü serbest kalıy...
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aydın'da otomobildeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        Aydın'da otomobildeki gizli bölmelerde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
        Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 7 yaralı
        Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 7 yaralı
        Aydın'da 202 litre sahte içki ele geçirildi
        Aydın'da 202 litre sahte içki ele geçirildi