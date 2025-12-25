Aydın'da otomobildeki uyuşturucu 4 ayrı gizli bölmede bulundu

Sürücü G.V. (38) ile otomobildeki A.Ö. (41) ve A.M. (43) gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada, direksiyon korna bölümü, araç içi aydınlatma paneli, vites konsolu ve küllük haznesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

