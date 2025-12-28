Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da ehliyet sınavında motosikletten düşen kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, ehliyet sınavı sırasında motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da ehliyet sınavında motosikletten düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, ehliyet sınavı sırasında motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, motosiklet ehliyeti sınavına giren Üzeyir Hazar (18), Denizli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 09 ABS 178 plakalı motosikletten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hazar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hazar'ın sınav esnasında kalp krizi geçirdiği, bu durumun kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Deve güreşlerinin yeniden yapılması için Aydın'da toplandılar Devecilerden...
        Deve güreşlerinin yeniden yapılması için Aydın'da toplandılar Devecilerden...
        Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir öldü
        Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan Üzeyir öldü
        Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yılbaşı coşkusu her akşam devam ediyor
        Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yılbaşı coşkusu her akşam devam ediyor
        Nazilli'de eski kütüphane binasında yangın
        Nazilli'de eski kütüphane binasında yangın
        Başkan Çerçioğlu'ndan eğitime tam destek Öğrenciler geleceğe Aydın Büyükşeh...
        Başkan Çerçioğlu'ndan eğitime tam destek Öğrenciler geleceğe Aydın Büyükşeh...
        Nazilli'de kedi ile köpek arasındaki bağ dikkat çekiyor
        Nazilli'de kedi ile köpek arasındaki bağ dikkat çekiyor