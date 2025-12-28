Aydın'da ehliyet sınavında motosikletten düşen kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, ehliyet sınavı sırasında motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, motosiklet ehliyeti sınavına giren Üzeyir Hazar (18), Denizli Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 09 ABS 178 plakalı motosikletten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hazar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hazar'ın sınav esnasında kalp krizi geçirdiği, bu durumun kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.
