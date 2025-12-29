Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da yeni yıl etkinlikleri iptal edildi

        Aydın'da, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler dolayısıyla yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:16
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan üç kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

