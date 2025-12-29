Aydın'da yeni yıl etkinlikleri iptal edildi
Aydın'da, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan polisler dolayısıyla yeni yıl etkinlikleri iptal edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan üç kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
