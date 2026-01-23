Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliye adli kontrol

        Aydın'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin propagandasını yaptıkları iddiasyıla gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:39
        Aydın'da terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliye adli kontrol
        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle Ş.Y, A.S. ve yabancı uyruklular A.K, B.H, B.E.H. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

