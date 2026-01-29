Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü cep telefonuyla kaydedildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 29.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:47
        Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü cep telefonuyla kaydedildi
        Aydın’ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletiyle girdi.

        Acil servis içerisinde bir süre motosikletini süren şüpheli, daha sonra hastaneden çıkarak uzaklaştı.

        Motosikletlinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

