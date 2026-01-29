Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü cep telefonuyla kaydedildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletiyle girdi.
Acil servis içerisinde bir süre motosikletini süren şüpheli, daha sonra hastaneden çıkarak uzaklaştı.
Motosikletlinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
