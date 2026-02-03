Aydın'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. T.G. idaresindeki 20 PE 326 plakalı otomobil, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan A.M'ye (76) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.M. olay yerindeki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler, sürücü T.G'yi gözaltına aldı. Öte yandan olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.M'nin yaya geçidinden karşıya geçerken, T.G'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu savrularak yere düştüğü, sürücünün ve çevredekilerin yaralıya koştuğu anlar yer aldı.

