        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 03.02.2026 - 20:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:04
        Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı
        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Aydın Valiliği önündeki törende, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Canbolat yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıl önce Aydın'a gelerek kenti onurlandırdığını söyledi.

        Atatürk'ün Aydın'ı ziyaret ederek İstiklal mücadelesinde lojistik anlamda her türlü desteği sağlayan Aydın halkına takdirini ilettiğini vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günde Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i, bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş, kahraman bir millettir. Milletimizin verdiği bu onurlu mücadele bir milletin var olma iradesinin eşsiz bir timsali olmuş, aynı zamanda mazlum milletlere umut ve rehberlik eden tarihi bir örnek olarak yerini almıştır. Türk milleti insanlığın ortak değerlerine ve uygarlığın gelişimine büyük katkılar sunmuş tarihe ve insanlığa lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştirmiş, yüce bir millettir."

        Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Polat Bora Mersin ise Atatürk'ün Efeler diyarı Aydın'a gelişinin onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Programda gün dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Canbolat, çeşitli hediyeler verdi.

        Aydın Garı'nda devam eden programda, temsili olarak Atatürk'ün içinde yer aldığı trenin gara gelişi ve karşılanması canlandırıldı.

        Trenden ellerinde bayrakla inen öğrenciler, Türk bayrağını Vali Canbolat'a takdim etti. Vali Canbolat ise bayrağı öperek aldı.

        Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

