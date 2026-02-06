Aydın'da yağışlardan etkilenen evin bir bölümünün yıkılması kamerada
Aydın'ın Söke ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin bir bölümünün yıkılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta Mehdi Gülfidan'a ait müstakil evde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından duvarlarda çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Gülfidan, eşi ve çocuğuyla evinden ayrıldı.
Gülfidan, ailesiyle sokağa çıktıktan sonra bir bölümü yıkılmaya başlayan evinin o anlarını kayıt altına aldı.
Bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri önlem aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Gülfidan, "Duvarlarda çatlaklar oluşmuştu daha sonra bu şekilde yıkıldı. Allah korudu." dedi.
