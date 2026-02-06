Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da yağışlardan etkilenen evin bir bölümünün yıkılması kamerada

        Aydın'ın Söke ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin bir bölümünün yıkılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        06.02.2026 - 15:44
        Aydın'da yağışlardan etkilenen evin bir bölümünün yıkılması kamerada
        Aydın'ın Söke ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin bir bölümünün yıkılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta Mehdi Gülfidan'a ait müstakil evde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından duvarlarda çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Gülfidan, eşi ve çocuğuyla evinden ayrıldı.

        Gülfidan, ailesiyle sokağa çıktıktan sonra bir bölümü yıkılmaya başlayan evinin o anlarını kayıt altına aldı.

        Bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri önlem aldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Gülfidan, "Duvarlarda çatlaklar oluşmuştu daha sonra bu şekilde yıkıldı. Allah korudu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

