        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da tarihi cezaevi binası sosyal tesise dönüştürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi cezaevi restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından sosyal tesise dönüştürüldü.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:35
        Aydın'da tarihi cezaevi binası sosyal tesise dönüştürüldü
        Aydın'ın Söke ilçesindeki tarihi cezaevi restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından sosyal tesise dönüştürüldü.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla, 1957 yılından 2015 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan tarihi binada restorasyon ve güçlendirilme yapıldı.

        Restorasyon kapsamında zemin ve duvarlar güçlendirildi, elektrik, mekanik ve altyapı sistemleri yenilendi. Tavan, pencere ve kapı sistemleri ise tarihi dokuya uygun şekilde restore edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu.

        Restoran, çay bahçesi, şark odası, çocuk oyun alanı bulunan sosyal tesiste, topluma kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla hükümlüler de görev yapacak. Tesiste Türkiye'deki cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı satış ofisi de yer alacak.

        Açıklamada tesisteki son hazırlıkları incelediği belirtilen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan'ın şu ifadelerine yer verildi:

        "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un talimatıyla İşyurtları Kurumu bünyesinde hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla ilçemizde restoran ve satış ofisi olarak hizmet verecek olan bu tesisten tüm vatandaşlarımız yararlanabilecektir. Tesisin yargı teşkilatımıza ve ceza infaz sistemimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Özkan, desteği dolayısıyla Bakan Tunç ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

