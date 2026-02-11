Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında, kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen'in yanı sıra amirler, komiserler ve polis memurları katılarak kan bağışında bulundu. Teşkilatın etkinliğe yoğun katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Esen, bu tür uygulamaların topluma örnek olmasını istediklerini söyledi. Esen, kampanyayı düzenleyen Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.