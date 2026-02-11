Canlı
        Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu

        Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:26
        Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu
        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında, kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.


        Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen'in yanı sıra amirler, komiserler ve polis memurları katılarak kan bağışında bulundu.


        Teşkilatın etkinliğe yoğun katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Esen, bu tür uygulamaların topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.

        Esen, kampanyayı düzenleyen Türk Kızılay'a teşekkür etti.

