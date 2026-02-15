Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:46 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı kaydedildi.

        A.T. yönetiminde 09 AIM 937 motosiklet Aydın-Muğla kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi mevkisinde kavşaktan çıkan N.E'nin kullandığı 35 CAV 982 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel Ortaklar çöp şişini es geçmedi
        CHP Genel Başkanı Özel Ortaklar çöp şişini es geçmedi
        Efeler'de şiddetli rüzgar tabelaları kopardı, iş yerlerinde hasar oluştu
        Efeler'de şiddetli rüzgar tabelaları kopardı, iş yerlerinde hasar oluştu
        Doğum yapmakta zorlanan ineği sezaryen yapan S.T.'den açıklama: Çağırdılar...
        Doğum yapmakta zorlanan ineği sezaryen yapan S.T.'den açıklama: Çağırdılar...
        Söke 1970 SK - Altay: 1-1
        Söke 1970 SK - Altay: 1-1
        Efekent Pazaryeri'nde rüzgar ağacı devirdi
        Efekent Pazaryeri'nde rüzgar ağacı devirdi
        Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
        Aydın için kuvvetli yağış uyarısı