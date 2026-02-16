Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ndeki taşkın riski nedeniyle 21 ev tedbiren tahliye edildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 21 ev tedbiren tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:17 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:17
        İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkın oldu.

        Bağarası ve Karaatlı mahallelerindeki kısımda da nehir suyu taşma noktasına ulaştı.


        İlçe Afet ve Koordinasyon Kurulunca alınan karar doğrultusunda bu mahallelerdeki 21 ev tedbiren tahliye edildi.


        Bölgedeki hayvanlar da güvenli alana götürüldü.

        AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

