Kuşadası'nda firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması çalışmaları kapsamında hakkında 28 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin adresini tespit etti.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
