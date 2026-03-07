Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi


        Salon:MimarSinan

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)


        Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Ceren Nur Domaç, Leyva)

        Setler: 16-25, 13-25, 25-22, 25-23, 8-15

        Süre: 128 dakika





        AYDIN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Doğaseverler tarihi taş köprüye dikkat çekti EKODOSD Başkanı Sürücü: "Yüzer...
        Doğaseverler tarihi taş köprüye dikkat çekti EKODOSD Başkanı Sürücü: "Yüzer...
        Başkan Güler'den kadınlara çiçekli jest
        Başkan Güler'den kadınlara çiçekli jest
        Durdurulan araçtan kaçak tütün çıktı
        Durdurulan araçtan kaçak tütün çıktı
        Deve güreşi takvimi belli oldu
        Deve güreşi takvimi belli oldu
        Başkan Arıkan: "Hayatın her alanında söz sahibi olmalarını sağlamak en önem...
        Başkan Arıkan: "Hayatın her alanında söz sahibi olmalarını sağlamak en önem...
        Koçarlılı üreticilere uygulamalı budama eğitimi
        Koçarlılı üreticilere uygulamalı budama eğitimi