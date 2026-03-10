Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Dilara'nın lösemiye karşı en büyük gücü meme kanserini yenen annesi

        YUSUF KONRAT - Aydın'da bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi (kan kanseri) olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Dilara Kızılboğa, meme kanserini yenen annesinden aldığı moralle ilik nakli olacağı günü bekliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:37
        Dilara'nın lösemiye karşı en büyük gücü meme kanserini yenen annesi

        YUSUF KONRAT - Aydın'da bacak ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi (kan kanseri) olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Dilara Kızılboğa, meme kanserini yenen annesinden aldığı moralle ilik nakli olacağı günü bekliyor.

        Efeler ilçesinde yaşayan mekatronik mühendisi Dilara Kızılboğa, geçen aralık ayında bacağındaki ağrı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Hastanede ağrının sebebinin belirlenmesi için çeşitli tetkikler yapıldı. Bu sırada geçen yıl meme kanserini yenen emekli biyolog anne Ayten Kızılboğa (62), kızının kan değerlerindeki anormallikten yola çıkarak hematoloji bölümünde de kontrollerin yapılmasını istedi.

        Yapılan yeni tetkikler sonucu Dilara Kızılboğa'ya lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Kızılboğa'nın en büyük destekçisi, kanseri yenen annesi oldu.

        Bu süreçte saçları dökülen ve lösemiyle mücadelesini annesinden aldığı güçle sürdüren Kızılboğa, moralini yüksek tutuyor. Kızılboğa, sağlığına kavuşmak için kemik iliği donörü arayışını sürdürüyor.

        - "İlik nakline ihtiyacım var"

        Dilara Kızılboğa, AA muhabirine, erken tanı sayesinde uygulanan tedavisinin daha etkili olduğunu söyledi.

        Böyle bir hastalığa yakalanacağının hiç aklına gelmediğini belirten Kızılboğa, "Arkadaşlarımın söylediği, benim çok sağlıklı bir hayat sürdüğüm, sağlıklı bir beslenme planı sürdüğüm, çok sosyal, enerjik bir insan olduğum. Tamamen bacak ağrısıyla gittiğim hastanede kanser olduğumu öğrenip yoğun bir tedaviye girdim. Kimse 'benim başıma gelmez' deyip de sağlığını göz ardı etmesin. Sağlık kontrollerini aksatmasınlar." ifadelerini kullandı.

        Kızılboğa, kemoterapi uygulamasının ardından bacak ağrılarının sonlandığını anlatarak, "İlik nakline ihtiyacım var. Sadece 3 tüp kanla donör olup olamayacağınız ortaya çıkıyor. Donör olacak kişi için herhangi bir acılı işlem olmuyor." dedi.

        Hastalıkta moralin çok önemli olduğunu annesinden öğrendiğini söyleyen Kızılboğa, moralin düştüğü noktada tedavinin bile ters tepki verebildiğini dile getirdi.

        Genç mühendis, annesinin geçen yıl meme kanserini yendiğini, sıkıntılı süreci yaşamış biri olarak kendisine en büyük desteği verdiğini ifade ederek, "Annem geçen sene meme kanseri ile baş etmişti. Çok şükür onu atlattık, sıra bende." diye konuştu.

        - "Bu süreçte destek çok önemli"

        Anne Ayten Kızılboğa da 20 Kasım 2024'te meme kanseri teşhisi konulduğunu, tedavilerin ardından geçen yıl nisan ayında hastalığını yendiğini anlattı.

        Düzenli kontrollerinin devam ettiğini kaydeden Kızılboğa, şunları söyledi:

        "Benim için şu an iyi gidiyor, şimdilik bir sıkıntı yok. Arkasından kızım da öyle olunca üzüldüm. Geçen yıl 12 Şubat'ta ben ikinci kemoterapiye başlamıştım, bu sene 10 Şubat'ta onun ikincisine başladık. Tabii benimkiyle farklı, hematolojik hastalıklar biraz daha farklı. Ona elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Bu süreçte destek çok önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

