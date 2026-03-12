Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da Cumhurbaşkanı ile kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        Giriş: 12.03.2026 - 16:39
        Aydın'da Cumhurbaşkanı ile kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.


        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

        Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alındı.

