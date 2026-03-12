Aydın'da Cumhurbaşkanı ile kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret iddiasıyla 4 kişiye gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alındı.
